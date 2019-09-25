Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 25 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
QUALCHE PROBLEMA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ABBIAMO CODE DAL RACCORDO A TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE EST.
SULLA FLAMINIA SI RALLENTA TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA VERSO ROMA.
SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.
SI RALLENTA SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO, ARICCIA, GENZANO E VELLETRI E SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITÀ DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA IL TUTTO SEMPRE NEI DUE SENSI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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