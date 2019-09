Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 25 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 VALERIA VERNINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI All’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO IN AUMENTO IN AUMENTO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA OSTIENSE E DIRAMAZIONE ROMA SUD

MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CON CODE TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

PERMANGONO ANCORA CODE A CAUSA DI LAVORI SULLA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA CASSIA SI STA IN CODA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI

MENTRE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE E’ ANCORA CHIUSA LA SP636 VIA DI PALOMBARA, SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN MEZZO PESANTE.

DISAGI SU VIA TIBURTINA ALTEZZA TIVOLI , CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA INTERSEZIONE CON VIA MAREMMANA INFERIORE E VIA DELLE PIAGGE NEI DUE DISAGI SENSI DI MARCIA

PERMANGONO RALLENTAMENTI A BORGHESIANA SU VIA DI VERMICINO TRA VIA CASILINA E VIA ENRICO FERMI IN ENTRAMBI I SENSI

RIMANIAMO SULLA CASILINA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREIZONI

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO

E’PREVISTO PER DOMANI UNO SCIOPERO DALLE 10.00 ALLE 12.00 DELL’INTERA RETE ATAC,DELLA RETE RETE DEI BUS GESTITA DA ROMATPL E LA RETE DEI BUS REGIONALI GESTITA DA COTRAL

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO

