Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 16:30

INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA TROVIAMO CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA CASSIA BIS E SALARIA,A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E TUSCOLANA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO IN AUMENTO TRA OSTIENSE E DIRAMAZIONE ROMA SUD

TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CON CODE TRA FIORENTINI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SULLA A1 FIRENZE ROMA UN INCIDENTE AL KM 521+00 PROVOCA CODE TRA IL BIVIO DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE FIRENZE.

Al MOMENTO SI TRANSITA SU DUE CORSIE E SI REGISTRANO 5KM DI CODA MENTRE NEL SENSO OPPOSTO AL KM 492+00 E’ UN ALTRO INCIDENTE A PROVOCARE CODE TRA ORTE E MAGLIANO SABINA DIREZIONE ROMA

PERMANGONO ANCORA FORTI RALLENTAMENTI A CAUSA DI LAVORI SULLA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA DIREZIONE POMEZIA

A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE E’ ANCORA CHIUSA LA SP636 VIA DI PALOMBARA, SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN MEZZO PESANTE.

PERMANGONO RALLENTAMENTI A BORGHESIANA SU VIA DI VERMICINO TRA VIA CASILINA E VIA ENRICO FERMI IN ENTRAMBI I SENSI

RIMANIAMO SULLA CASILINA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREIZONI

ANDIAMO PIU’ A SUD VERSO POMEZIA DOVE SULLA VIA DEL MARE A CAUSA DI LAVORI CON CONSEGUENTE ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO TROVIAMO CODE TRA VIA GIACOMO MATTEOTTI E VAI CAMPOBELLO IN ENTRAMBI I SENSI

