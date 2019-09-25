Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 25 SETTEMBRE 2019 ORE 17:05 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI All’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA TROVIAMO ANCORA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA CASSIA BIS E SALARIA,A SEGUIRE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E TUSCOLANA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO IN AUMENTO TRA OSTIENSE E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SULLA A1 FIRENZE ROMA PERMANGONO CODE A SEGUITO DI RISOLUZIONE DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA IL BIVIO DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE FIRENZE.
RALLENTAMENTI A CAUSA DI LAVORI SULLA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA CASSIA SI STA IN CODA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI
MENTRE SULLA PONTINA INCOLONNAMENTI A CAUSA DI LAVORI TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA DIREZIONE LATINA
A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE E’ ANCORA CHIUSA LA SP636 VIA DI PALOMBARA, SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN MEZZO PESANTE.
PERMANGONO RALLENTAMENTI A BORGHESIANA SU VIA DI VERMICINO TRA VIA CASILINA E VIA ENRICO FERMI IN ENTRAMBI I SENSI
RIMANIAMO SULLA CASILINA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREIZONI
ANDIAMO PIU’ A SUD VERSO POMEZIA DOVE SULLA VIA DEL MARE A CAUSA DI LAVORI CON CONSEGUENTE ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO TROVIAMO CODE TRA VIA GIACOMO MATTEOTTI E VAI CAMPOBELLO IN ENTRAMBI I SENSI
INFINE RICORDIAMO CHE QUESTA SERA ALLE ORE 19.00 PRESSO LO STADIO OLIMPICO E’ PREVISTO L’INCONTRO DI CALCIO ROMA-ATALANTA. 5^ GIORNATA DI SERIE A,CON COSEGUENTE DISCIPLINA DI TRAFFICO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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