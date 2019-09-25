Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 25 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 VALERIA VERNINI
BUONASERAE BEN TROVATI All’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA ,CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO IN AUMENTO TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E NOMENTANA
TRAFFICO IN AUMENTO SUL TRARTO URBANO DELL’A24 TRA TOR DE SCHIAVI E RACCORDO IN DIREZIONE ID QUEST’ULTIMO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO
SULLA CASSIA SI STA IN CODA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA DIREZIONE ROMA
ANCORA RALLENTAMENTI A BORGHESIANA SU VIA DI VERMICINO TRA VIA CASILINA E VIA ENRICO FERMI IN ENTRAMBI I SENSI
RIMANIAMO SULLA CASILINA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREIZONI
PIU’ A SUD VERSO POMEZIA SULLA VIA DEL MARE, INCOLONNAMENTI A CAUSA DI LAVORI CON CONSEGUENTE ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA GIACOMO MATTEOTTI E VAI CAMPOBELLO IN ENTRAMBI I SENSI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO
E’PREVISTO PER DOMANI UNO SCIOPERO DALLE 10.00 ALLE 12.00 DELL’INTERA RETE ATAC,DELLA RETE RETE DEI BUS GESTITA DA ROMATPL E LA RETE DEI BUS REGIONALI GESTITA DA COTRAL
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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