Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 25 SETTEMBRE 2019 ORE 18:35 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI All’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA ,CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E SALARIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA ROMA FIUMICINO E AURELIA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO IN AUMENTO TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E NOMENTANA
TRAFFICO IN AUMENTO SUL TRRATO URBANO DELL’A24 TRA TOR DE SCHIAVI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO
SULLA CASSIA SI STA IN CODA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA DIREZIONE ROMA
MENTRE SI PROCEDE A RILENTO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA
SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA, UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI NETTUNO PROVOCA CODE TRA VIA GENIO CIVILE E VIA DEI CINQUE ARCHI DIREZIONE LATINA E A SEGUIRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA SPINACETO E RACCORDO DIREZIONE EUR
ANCORA RALLENTAMENTI A BORGHESIANA SU VIA DI VERMICINO TRA VIA CASILINA E VIA ENRICO FERMI IN ENTRAMBI I SENSI
RIMANIAMO SULLA CASILINA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREIZONI
PIU’ A SUD VERSO POMEZIA SULLA VIA DEL MARE, INCOLONNAMENTI A CAUSA DI LAVORI CON CONSEGUENTE ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA GIACOMO MATTEOTTI E VAI CAMPOBELLO IN ENTRAMBI I SENSI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO
E’PREVISTO PER DOMANI UNO SCIOPERO DALLE 10.00 ALLE 12.00 DELL’INTERA RETE ATAC,DELLA RETE RETE DEI BUS GESTITA DA ROMATPL E LA RETE DEI BUS REGIONALI GESTITA DA COTRAL
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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