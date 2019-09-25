Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 25 SETTEMBRE 2019 ORE 19:05 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI All’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA , UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA PONTINA E ROMA FIUMICINO ;CODE SEMPRE IN INTERNA TRA ROMA FIUMICINO E AURELIA, TRA CASSIA E SALARIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA
MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO IN AUMENTO TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E NOMENTANA
TRAFFICO IN AUMENTO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO
DISAGI PER CHI PERCORRE LA ROMA FIUMICINO ,INCOLONNAMENTI DA VIA DEL CAPPELLACCIO AL RACCORDO DIREZIONE FIUMICINO
SULLA CASSIA SI STA IN CODA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA DIREZIONE ROMA
MENTRE SI PROCEDE A RILENTO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA
SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA, UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI NETTUNO PROVOCA CODE CON CONSEGUENTE CONGESTIONE DI TRAFFICO TRA VIA GENIO CIVILE E VIA DEI CINQUE ARCHI ENTRAMBE LE DIREZIOBNI E A SEGUIRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA SPINACETO E RACCORDO DIREZIONE EUR
PIU’ A SUD VERSO POMEZIA SULLA VIA DEL MARE, INCOLONNAMENTI A CAUSA DI LAVORI CON CONSEGUENTE ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA GIACOMO MATTEOTTI E VAI CAMPOBELLO IN ENTRAMBI I SENSI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO
E’PREVISTO PER DOMANI UNO SCIOPERO DALLE 10.00 ALLE 12.00 DELL’INTERA RETE ATAC,DELLA RETE DEI BUS GESTITA DA ROMATPL E LA RETE DEI BUS REGIONALI GESTITA DA COTRAL
RICORDIAMO CHE DOMANI SULLA A1 ROMA NAPOLI E’ PREVISTA LA CHIUSURA DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI FERENTINO PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA ROMA PER LAVORI DALLE ORE 23:00 FINO ALLE ORE 4:00
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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