Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 25 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI All’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA , UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA APPIA E TIBURTINA
;CODE SEMPRE IN INTERNA TRA LAM PISANA E AURELIA, TRA CASSIA E SALARIA
MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E NOMENTANA
SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO
SULLA CASSIA SI STA IN CODA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA DIREZIONE ROMA
MENTRE SI STA IN CODA SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA
SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA, UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI NETTUNO PROVOCA CODE CON CONSEGUENTE CONGESTIONE DI TRAFFICO TRA VIA GENIO CIVILE E VIA DEI CINQUE ARCHI ENTRAMBE LE DIREZIONI
PIU’ A SUD VERSO POMEZIA SULLA VIA DEL MARE, INCOLONNAMENTI A CAUSA DI LAVORI CON CONSEGUENTE ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA GIACOMO MATTEOTTI E VAI CAMPOBELLO IN ENTRAMBI I SENSI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO
E’PREVISTO PER DOMANI UNO SCIOPERO DALLE 10.00 ALLE 12.00 DELL’INTERA RETE ATAC,DELLA RETE DEI BUS GESTITA DA ROMATPL E LA RETE DEI BUS REGIONALI GESTITA DA COTRAL
RICORDIAMO CHE DOMANI SULLA A1 ROMA NAPOLI E’ PREVISTA LA CHIUSURA DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI FERENTINO PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA ROMA PER LAVORI DALLE ORE 23:00 FINO ALLE ORE 4:00
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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