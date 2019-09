Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 25 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN INTERNA , UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA APPIA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD

MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA

SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO

MENTRE SI STA IN CODA SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA

SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA, UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI NETTUNO TRA VIA GENIO CIVILE E VIA DEI CINQUE ARCHI DIREZIONE LATINA PROVOCA CODE CON CONSEGUENTE CONGESTIONE DI TRAFFICO E CHIUSURA DEL TRATTO STRADALE.

PIU’ A SUD VERSO POMEZIA SULLA VIA DEL MARE, INCOLONNAMENTI A CAUSA DI LAVORI CON CONSEGUENTE ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA GIACOMO MATTEOTTI E VAI CAMPOBELLO IN ENTRAMBI I SENSI

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO

E’PREVISTO PER DOMANI UNO SCIOPERO DALLE 10.00 ALLE 12.00 DELL’INTERA RETE ATAC,DELLA RETE DEI BUS GESTITA DA ROMATPL E LA RETE DEI BUS REGIONALI GESTITA DA COTRAL

INFINE TERMINIAMO CON DELLE CHIUSURE STRADALI PREVISTE PER DOMANI 26 SETTEMBRE,

SULLA A1 ROMA NAPOLI E’ PREVISTA LA CHIUSURA DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI FERENTINO PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA ROMA PER LAVORI DALLE ORE 23:00 FINO ALLE ORE 4:00

MENTRE AD ALBANO E’ PREVISTA LA CHIUSURA DI UN TRATTO DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI PER LAVORI DI MANUTENZIONE TRA IL KM 0+000 E IL KM 2+690 NELLE DUE DIRERZIONI TRA LE ORE 8:00 E LE ORE 16:00

ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA VALERIA VERNINI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.

IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral