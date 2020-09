Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 25 SETTEMBRE 2020 ORE 9:35 ARIANNA CAROCCI

DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

INIZIERÀ ALLE 10:00 LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA E NEL LAZIO. FINO ALLE 17.00 A RISCHIO BUS, TRAM, FILOBUS, METROPOLITANE E FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, ROMA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE. LO SCIOPERO RIPRENDERÀ POI ALLE 20.00 E PROSEGUIRÀ FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO.

ANDIAMO A VEDERE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

ANCORA MOLTO TRAFFICATA LA FLAMINIA, SI PROCEDE INCOLONNATI DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA E SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E CECCHINA, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.

DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral