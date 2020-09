Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 25 SETTEMBRE 2020 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI

È INIZIATO ALLE 10:00 LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA E NEL LAZIO. FINO ALLE 17.00 A RISCHIO BUS, TRAM, FILOBUS, METROPOLITANE E FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, ROMA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE. LA TERZA FASE DELLO SCIOPERO SARÀ POI DALLE 20.00 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO.

ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 QUALCHE RALLENTAMENTO TRA PROTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SULLA FLAMINIA PERMANGONO CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

CODE A TRATTI POI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

INFINE RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE: PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI INFATTI SONO PREVISTE SU TUTTO IL LAZIO PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO. SI CONSIGLIA LA MASSIMA PRUDENZA ALLA GUIDA.

