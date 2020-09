Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 25 SETTEMBRE 2020 ORE 20:15 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE

SUL RACCORDO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA TUSOCLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE IN DIMINUZIONE DA ARDEATINA.

RACCOMANDIAMO ATTENZIONE A CHI E’ IN VIAGGIO SULLA FLAMINIA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE TRA IL CIMITERO FLAMINIO E IL BIVIO PER SACROFANO VERSO TERNI; SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA L MOMENTO INCOLONNATI.

SULL’A1 FIRENZE ROMA E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO ROMA. TRAFFICO REGOLARE.

INCIDENTE RIMOSSO ANCHE SULLA SS214 MARIA E ISOLA CASAMARI TRA CASTELMASSIMO E VEROLI VERSO SORA. CIRCOLAZIONE ANCHE IN QUESTO CASO REGOLARE.

A CAUSA DEL VENTO FORTE E’ STATA CHIUSA AI VEICOLI TELONATI, FURGONATI E CARAVAN LA A12 ROMA TARQUINIA TRA CERVETERI E PORTO CIVITAVECCHIA NELLE DUE DIREZIONI.

LAZIOMAR INFORMA CHE PER AVVERSE CONDIZONI METEO NON VERRA’ EFFETTUATA LA CORSA NAVE PONZA TERRACINA DELLE 5.30 DI DOMANI 26 SETTEMBRE.

TRASPORTO PUBBLICO,

E’ INIZIATA ALLE 20.00 LA TERZA FASE DELLO SCIOPERO SULLA RETE ATAC, COTRAL E ROMA TPL; VEDIAMO NEL DETTAGLIO LA SITUAZIONE ATTUALE: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE E’ ATTIVA CON RIDUZIONE DI CORSE, CHIUSE LE STAZIONI DI BARBERINI, CORNELIA, REPUBBLICA, VITTORIO EMANUELE, MANZONI, RE DI ROMA, PONTE LUNGO. LINEAS B/B1 ATTIVA CON RIDUZIONI DI CORSE, ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA INVECE PER LA LINEA C CHE VERRÀ POI CHIUSA. CHIUSA ANCHE LA TERMINI CENTOCELLE3, REGOLARE LA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO E LA ROMA LIDO APERTA CON RIDUZIONI DI CORSE.

DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOIBLITA’ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CHIUSIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALAE

