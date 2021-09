Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2021 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 25 SETTEMBRE 2021 ORE 19.20 ARIANNA CAROCCI

INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E ARDEATINA.

ANDIAMO SULLA PONTINA, DOVE SI STA IN CODA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA.

SULLA FERROVIA ROMA LIDO CIRCOLAZIONE RALLENTATA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO.

NELLA CAPITALE CRESCE L’ATTESA PER IL DERBY LAZIO-ROMA CHE SI DISPUTERÀ DOMANI DOMENICA 26 SETTEMBRE ALL’OLIMPICO, CON CALCIO DI INIZIO ALLE ORE 18.00. SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ, GIÀ DALLA MATTINATA SCATTERANNO I DIVIETI DI SOSTA NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

SEMPRE A ROMA DOMANI TRA LE 8 E LE 13 SI SVOLGERÀ IL 68 RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI; PREVISTE UNA CERIMONIA ALL’ALTARE DELLA PATRIA E UNA SFILATA CHE ATRAVERSERÀ TRA LE ALTRE VIA DEI FORI IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA E IL PRIMO TRATTO DI VIA DEL TEATRO MARCELLO. ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN TUTTA LA ZONA INTERESSATA CON CHIUSURE E DEVIAZIONI. PER QUANTO RIGUARDA I TRASPORTI, GIÀ DALLE 7.30 SARANNO MODIFICATI I PERCORSI DI NUMEROSE LINEE BUS, POSSIBILI INOLTRE RALLENTAMENTI PER IL TRAM 3, DISPOSTA INFINE ANCHE LA CHIUSURA DELLA STAZIONE METRO COLOSSEO. MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

