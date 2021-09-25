Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2021 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 25 SETTEMBRE 2021 ORE 19.20 ARIANNA CAROCCI
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E ARDEATINA.
ANDIAMO SULLA PONTINA, DOVE SI STA IN CODA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA ROMA LIDO CIRCOLAZIONE RALLENTATA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO.
DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE
NELLA CAPITALE CRESCE L’ATTESA PER IL DERBY LAZIO-ROMA CHE SI DISPUTERÀ DOMANI DOMENICA 26 SETTEMBRE ALL’OLIMPICO, CON CALCIO DI INIZIO ALLE ORE 18.00. SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ, GIÀ DALLA MATTINATA SCATTERANNO I DIVIETI DI SOSTA NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.
SEMPRE A ROMA DOMANI TRA LE 8 E LE 13 SI SVOLGERÀ IL 68 RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI; PREVISTE UNA CERIMONIA ALL’ALTARE DELLA PATRIA E UNA SFILATA CHE ATRAVERSERÀ TRA LE ALTRE VIA DEI FORI IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA E IL PRIMO TRATTO DI VIA DEL TEATRO MARCELLO. ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN TUTTA LA ZONA INTERESSATA CON CHIUSURE E DEVIAZIONI. PER QUANTO RIGUARDA I TRASPORTI, GIÀ DALLE 7.30 SARANNO MODIFICATI I PERCORSI DI NUMEROSE LINEE BUS, POSSIBILI INOLTRE RALLENTAMENTI PER IL TRAM 3, DISPOSTA INFINE ANCHE LA CHIUSURA DELLA STAZIONE METRO COLOSSEO. MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO
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