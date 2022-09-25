Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2022 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 25 SETTEMBRE 2022 ORE 08:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
IL TRAFFICO è REGOLARE NELLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
TUTTAVIA CONSIGLIAMO DI AVERE LA MASSIMA PRUDENZA A CAUSA DELLA PIOGGIA CHE STA COLPENDO LA A12 ROMA CIVITAVECCHIA, LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA A24 ROMA TERAMO, RICORDIAMO CHE INFATTI PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI È PREVISTA SL LAZIO L’ALLERTA METEO ARANCIONE.
RAMMENTIAMO INOLTRE CHE SULLA PONTINA, A CAUSA DI LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO CENTRALE, POSSONO VERIFICARSI CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METROMARE SONO RIPRESI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA, LA CIRCOLAZIONE SARÀ INVECE REGOLARE SULL’INTERA TRATTA.
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral