Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2022 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 25 SETTEMBRE 2022 ORE 13.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

APRIAMO SEGNALANDO SULLA PONTINA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO, A CAUSA DI LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO CENTRALE

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA BIS ALTEZZA RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE VITERBO

PER IL TRASPORTO MARITTIMO SEGNALIAMO CHE A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEO AVVERSE NON SARANNO EFFETTUATE LA CORSA NAVE FORMIA VENTOTENE DELLE 14.15 E FORMIA PONZA DELLE ORE 14.30,

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METROMARE SONO RIPRESI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA, LA CIRCOLAZIONE SARÀ INVECE REGOLARE SULL’INTERA TRATTA.

DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral