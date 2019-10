Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2019 ore 16:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Astral infomobilità Buon pomeriggio abbiamo trovato l’appuntamento con la linfa mobilità della regione Lazio andiamo subito ad aggiornare la situazione sulla raccordo interno uretra Cassia bis diramazione Roma nord Anche a causa delle difficoltà di immissione sulla diramazione stessa dove si è verificato un incidente e stanno interna code tra Nomentana e a 24 in poi di attrattività via del mare e Tuscolana sulla A1 Firenze Roma code tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma nord verso Roma risultato Urbano dell’a24 il traffico è rallentato tra fiorentini e i raccordi in quest’ultima direzione sulla Salaria per incidente abbiamo code da raccordo a Settebagni verso Rieti rimosso invece un incidente sulla Roma Fiumicino a via della Magliana il raccordo in uscita dalla città traffico quindi regolare prosegue infine lo sciopero nazionale generale fino a questa sera possibili disagi Dunque per il trasporto ferroviario Marittimo aereo e autostradale a Roma in corso invece lo showdella trasporto pubblico al momento resta chiusa la linea C della metropolitana servizio attivo invece con la possibilità azioni di corse sulla linea e sulle ferrovie termini-centocelle e nella tratta urbana del roma-civitacastellana-viterbo regolari invece la roma-lido e la Metro B1 la protesta proseguirà fino alle 17 per poi riprendere in seguito dalle 20 fino al termine del servizio da trucchi per il momento è tutto al prossimo aggiornamento servizio della Regione LazioServizio fornito da Astral