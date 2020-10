Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2020 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 25 OTTOBRE 2020 ORE 08:20 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO

‘PRESTARE ATTENZIONE SULLA ROMA NAPOLI TRA FERENTINO E CEPRANO A CAUSA DI SCARSA VISIBILITA’ LIMITATA A 100 PER NEBBIA

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-CIVITA-VITERBO, OGGI DOMENICA 25 OTTOBRE, LA CIRCOLAZIONE e’ SOSPESA TRA CATALANO E VITERBO, PER LAVORI AL PASSAGGIO A LIVELLO NEI PRESSI DELLA STAZIONE LA FORNACCHIA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA FIRENZE E’ RALLENTATO PER GUASTI ALLA LINEA A ROMA TIBURTINA E NEI PRESSI DI CHIUSI

RITARDI FIN O A 30 MIN PER I TRENI IN VIAGGIO

AL FINE DI CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E DI TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMOO CHE E’ IN VIGORE L’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO CHE VIETA GLI SPOSTAMENTI DALLE 24 ALLE 5 DEL GIORNO SUCCESSIVO

DA VALERIA VERNINI PER ORA È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral