Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2020 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 25 OTTOBRE 2020 ORE 08:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO
‘PRESTARE ATTENZIONE SULLA ROMA NAPOLI TRA FERENTINO E CEPRANO A CAUSA DI SCARSA VISIBILITA’ LIMITATA A 100 PER NEBBIA
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-CIVITA-VITERBO, OGGI DOMENICA 25 OTTOBRE, LA CIRCOLAZIONE e’ SOSPESA TRA CATALANO E VITERBO, PER LAVORI AL PASSAGGIO A LIVELLO NEI PRESSI DELLA STAZIONE LA FORNACCHIA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA FIRENZE E’ RALLENTATO PER GUASTI ALLA LINEA A ROMA TIBURTINA E NEI PRESSI DI CHIUSI
RITARDI FIN O A 30 MIN PER I TRENI IN VIAGGIO
AL FINE DI CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E DI TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMOO CHE E’ IN VIGORE L’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO CHE VIETA GLI SPOSTAMENTI DALLE 24 ALLE 5 DEL GIORNO SUCCESSIVO
DA VALERIA VERNINI PER ORA È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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