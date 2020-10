Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 25 OTTOBRE 2020 ORE 11:20 VALERIA VERNINI

ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

SU VIA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCO CODE ALTEZZA CASTEL DI DECIMA DIREZIONE ROMA

MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA PRESTARE ATTENZIONE TRA CAMPOVERDE E BORGO MONTELLO IN DIREZIONE DI LATINA PER LAVORI IN CORSO

SU VIA CASILINA CODE A TRATTI NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA FINOCCHIO

SI STA IN CODA SU VIA FLAMINIA TRA VIA TIBERINA E IL CIMITERO DI PRIMA PORTA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

MENTRE SI RALLENTA

SU VIA CASSIA TRA RACCORDO E LA GIUASTINIANA IN DREZIONE LA STORTA E

SU VIA APPIA ALTEZZA ITRI TRA VIA ACQUACHIARA E VIA DEI LATINI NELLE DUE DIREZIONI

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA FIRENZE E’ RALLENTATO PER GUASTI ALLA LINEA A ROMA TIBURTINA E NEI PRESSI DI CHIUSI. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI

RITARDI FINO A 15 MIN PER I TRENI IN VIAGGIO

AL FINE DI CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19. RICORDIAMOO CHE E’ IN VIGORE L’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO CHE VIETA GLI SPOSTAMENTI DALLE 24 ALLE 5. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE NUOVE NORMATIVE REGIONALI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO E LE NOSTRE PAGINE SOCIAL

DA VALERIA VERNINI PER ORA È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral