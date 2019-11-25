Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
CODE E TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA PRENESTINA E TIBURTINA;
SULL’AUTOSTRDA A1 ROMA-NAPOLI UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
PER CHI PERCORRE LA PONTINA DISAGI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEI RUTULI E VIA DELLA CASTAGNETTA IN DIREZIONE ROMA, E, PROSEGUENDO, FORTI RALLENTAMENTI TRA TRIGORIA E SPINACETO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA FLAMINIA TRA QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO VERSO ROMA. SEMPRE SULLA FLAMINIA, SI SEGNALANO CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA TRA ALBANO E VIA DELLE CAPANNELLE IN ENTRATA.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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