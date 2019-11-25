Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 09:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO PERMANE BLOCCATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI STA FERMI A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA AURELIA E PONTINA;
TRAFFICO INTENSO CON CODE, ANCHE PER INCIDENTE, SULL’AUTOSTRADA A24 TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA, E, IN SENSO CONTRARIO, TRA VIA DI TOR CERVARA E L’ALLACCIO COL RACCORDO;
SI STA IN CODA ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA IL GRA E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRATA;
TRAFFICO RALLENTATO IN TRATTI SALTUARI DELLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E VIA DELLA CASTAGNETTA IN DIREZIONE ROMA, E, PROSEGUENDO, TRA TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA, SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. CODE INFINE TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN ENTRATA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA TRA ALBANO E VIA DELLE CAPANNELLE IN ENTRATA.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral