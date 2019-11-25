Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO SULL’INTERO ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE. IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1 E LA PONTINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E L’AUTOSTRADA A24;
PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA A24 TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA, E, IN SENSO CONTRARIO, TRA VIA TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO;
ANCORA TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA IL GRA E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRATA;
TRAFFICO INTENSO PER CHI VIAGGIA SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO;
SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;
INCOLONNAMENTI SULLA VIA APPIA TRA LO SVINCOLO PER LA VIA DEI LAGHI E VIA DELLE CAPANNELLE IN ENTRATA.
INFINE, SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL ROMANO E L’INNESTO CON LA COLOMBO SEMPRE IN ENTRATA;
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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