Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN LENTA, MA GRADUALE RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, E, AVANTI, TRA LA CASILINA E LA TIBURTINA;
SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO RALLENTAMENTI RESIDUI TRA VIA ISACCO NEWTON E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE CENTRO;
PERMANGONO INVECE CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LO SVINCOLO PER LA VIA DEI LAGHI E VIA DELLE CAPANNELLE IN ENTRATA.
INFINE, CODE SULLA PONTINA TRA TRIGORIA E POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA;
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSINMO AGGIORNAMENTO.
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