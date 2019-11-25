Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’APPIA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’AUTOSTRADA A1;
PERMANGONO INVECE CODE SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO IN DIREZIONE ROMA;
SI PROCEDE A RILENTO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI;
QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI OSTERIA DELL’OSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
PER CHI VIAGGIA SULLA CASILINA RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA APPIA TRA LO SVINCOLO PER LA VIA DEI LAGHI E VIA DELLE CAPANNELLE IN ENTRATA.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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