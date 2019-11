Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE AD ECCEZIONE DI ALCUNI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LA TUSCOLANA E L’ARDEATINA;

QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA VIA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;

TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARE E SULLA VIA PALOMBARESE TRA VIA DI SANTA LUCIA E VIA DELLE MOLETTE;

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI;

PER CHI VIAGGIA SULLA CASILINA RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA;

INFINE, CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.

DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

