Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 15:30

INIZIAMO DAL RACCORDO,IN ESTERNA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA APPIA E CASILINA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA

CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SULL’A1 ROMA NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI COLLEFERRO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO A CAUSA DI LAVORI IN DIREZIONE DI NAPOLI

ANCHE SULLA FLAMINIA CODE A CAUSA DI LAVORI TRA CASTELNUOVO DI PORTO E QUARTICCIOLO NEI DUE SENSI

SITUAZIONE ANALOGA SULLA COLOMBO TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA

SI PROCEDE A RILENTO SU VIA APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E RACCORDO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISIONE IN CARREGGIATA ESTERNA

ANDIAMO SU VIA CASILINA, CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA NETTUNENSE CODE TRA SANTO SPIRITO E PAVONA IN DIREZIONE DI CECCHINA

PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO,

LAZIOMAR COMUNICA CHE DAL LUNEDI AL SABATO LA CORSA UNITA’ VELOCE PONZA-FORMIA DELLE ORE 07:45 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 08:00

