Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN ESTERNA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA PONTINA E CASILINA MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E A SEGUIRE TRA TUSCOLANA E APPIA
MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO ,NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO
DISAGI SU VIA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E RACCORDO NEI DUE SENSI
PERMANGONO CODE A CAUSA DI LAVORI SU VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI QUARTICCIOLO NELLE DUE DIREZIONI
ANDIAMO SULLA VIA DEL MARE,SI STA INCOLONNATI TRA IL RACCORDO E ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA
SEMPRE NELLA STESSA DIREZIONE SI STA IN CODA SULLA COLOMBO TRA TORRINO MEZZOCAMMINO E VITINIA A CAUSA DI LAVORI
CODE IN AUMENTO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA SU VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA VIA DELLA SOLFATARA E VIA FRATELLI BANDIERA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI CISTERNA DI LATINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA DELLA QUAGLIA E VIA ARTEMIDE NEI DUE SENSI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
A CAUSA DI UN MOVIMENTO FRANOSO CHE HA INTERESSATO LA SEDE FERROVIARIA A SEGUITO DI CONDIZIONI METEO CRITICHE, SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO NELLA GIORNATA DI OGGI SONO PREVISTE MODIFICHE CON LIMITAZIONI E RALLENTAMENTI ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA FRA CAMPO DI CARNE E NETTUNO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA PADIGLIONE E NETTUNO.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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