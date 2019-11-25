Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 17:05 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD PROSEGUENDO, POI, CODE PER INCIDENTE FINO A TIBURTINA,
INCIDENTE CHE CREA CODE PER CURIOSI IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA STESSA TIBURTINA, POI TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA, INFINE, PER UN ALTRO INCIDENTE, CODE DA PISANA AD AURELIA
PER DIFFICOLT’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DALLA TANGENZIALE AL GRA, MENTRE VERSO IL CENTRO TRAFFICO INTENSO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST
TROVIAMO INCOLONNAMENTI ANCHE SU VIA DEL MARE E OSTIENSE TRA IL RACCORDO ED ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA
SEMPRE VERSO OSTIA, CODE PER LAVORI SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE
ANCORA PER LAVORI SULLA PONTINA VERSO APRILIA CODE TRA 5 PODERI E STRAMPELLI
SULL’APPIA PER UN INCIDENTE A CISTERNA DI LATINA, SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA DELLA QUAGLIA E VIA ARTEMIDE
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO,
RIMODULATA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO NELLA GIORNATA DI OGGI CON MODIFICHE, LIMITAZIONI E RALLENTAMENTI ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA FRA CAMPO DI CARNE E NETTUNO.
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA PADIGLIONE E NETTUNO.
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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