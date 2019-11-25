Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 17:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 17:35 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INZIAMO CON IL RACCORDO,IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E LAURENTINA E A SEGUIRE CODE A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA LAURENTINA E TIBURTINA
MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E APPIA
ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO
TRAFFICO IN AUMENTO SU VIA CASSIA TRA ISOLA FARNESE E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E ACILIA DIREZIONE OSTIA
MENTRE SULLA PONTINA,SI STA IN CODA TRA SPINACETO E RACCORDO DIREZIONE EUR ,NEL SENSO OPPOSTO CODE A CAUSA DI LAVORI TRA POMEZIA E CASALAZZARA DIREZIONE APRILIA
CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEI CASTELLI ROMANI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA TRA VIA DELLA SOLFATARA E VIA FRATRELLI BANDIOERA NEI DUE SENSI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
A CAUSA DI UN MOVIMENTO FRANOSO CHE HA INTERESSATO LA SEDE FERROVIARIA A SEGUITO DI CONDIZIONI METEO CRITICHE, SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO NELLA GIORNATA DI OGGI SONO PREVISTE MODIFICHE CON LIMITAZIONI E RALLENTAMENTI ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA FRA CAMPO DI CARNE E NETTUNO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA PADIGLIONE E NETTUNO.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
Servizio fornito da Astral