Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 18:15

INZIAMO CON IL RACCORDO,IN ESTERNA PERMANGONO CODE A SEGUITO DI INCIDENTE TRA LAURENTINA E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E TUSCOLANA

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24,CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIREZIOEN DI QUEST’ULTIMO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TAR PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO

INIZIANO I PRIMI RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMCINO,TRA PARCO DE MEDICI E RACCORDO IN DIREZIONE DI FIUMICINO

PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA TORRINO E ACILIA DIREZIONE OSTIA

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA PONTINA,TRA SPINACETO E RACCORDO DIREZIONE EUR MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE A CAUSA DI LAVORI TRA POMEZIA E CASALAZZARA DIREZIONE APRILIA

DISAGI SU VIA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E CECCHINA NEI DUE SENSI

ANDIAMO SU VIA TIBURTINA, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TIVOLI E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI

PASSIAMO AI CANTIERI,

DA QUESTA SERA FINO ALLE ORE 05:00 DI DOMANI 26 NOVEMBRE SULL’A1 ROMA NAPOLI E’ PREVISTA LA CHIUSURA DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI SAN CESAREO A CAUSA DI LAVORI

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO,

A CAUSA DI UN MOVIMENTO FRANOSO CHE HA INTERESSATO LA SEDE FERROVIARIA A SEGUITO DI CONDIZIONI METEO CRITICHE, SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO NELLA GIORNATA DI OGGI SONO PREVISTE MODIFICHE CON LIMITAZIONI E RALLENTAMENTI ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA FRA CAMPO DI CARNE E NETTUNO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA PADIGLIONE E NETTUNO.

