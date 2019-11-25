Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 18:35 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON IL RACCORDO ,IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA CODE A CAUSA DI INCIDENTE TRA ROMA FIUMICINO E AURELIA
SUL TRATTO URBANO DLEL’A24,CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIOREZIONE DI QUEST’ULTIMO
MENTRE SULLA ROMA FIUMICINO,CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA VIA ISACCO NEWTON E PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE RACCORDO
INCOLONNOMENTI SULLA COLOMBO TRA RACCORDO E ACILIA DIREZIONE OSTIA
MENTRE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E APRILIA A CAUSA DI LAVORI IN DIREZIONE DI APRILIA
SU VIA DEI CASTELLI ROMANI INCOLONNAMENTI A CAUSA DI INCIDENTE TRRA VIA DELLA SOLFATARA E VIA FRATELLI BANDIERA
DISAGI SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
LA LINEA FL4 ROMA- VELLETRI E’ MOMENTANEAMENTE SOSPESA TRA LANUVIO E VELLETRI A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AD UN PASSAGGIO A LIVELLO .
IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZO FERROVIARIO
MENTRE L’ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA AD ANAGNI. 30 MINUTI DI RITARDO PER I TRENI IN VIAGGIO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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