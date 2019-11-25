Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 19:05 VALERIA VERNINI c
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON IL RACCORDO ,IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA CODE A CAUSA DI INCIDENTE TRA ROMA FIUMICINO E AURELIA E A SEGUIRE CODE TRA CASSIA VEIENTANA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
MENTRE SULLA ROMA FIUMICINO, CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA VIA ISACCO NEWTON E PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE RACCORDO
INCOLONNOMENTI SULLA COLOMBO TRA RACCORDO E ACILIA DIREZIONE OSTIA
MENTRE SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE DI APRILIA
SU VIA DEI CASTELLI ROMANI INCOLONNAMENTI A CAUSA DI PRECEDENTE INCIDENTE TRA VIA DELLA SOLFATARA E VIA FRATELLI BANDIERA NEI DUE SENSI
DISAGI SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
LA LINEA FL4 ROMA- VELLETRI E’ MOMENTANEAMENTE SOSPESA TRA LANUVIO E VELLETRI A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AD UN PASSAGGIO A LIVELLO .
IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZO FERROVIARIO
MENTRE L’ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA AD ANAGNI I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO FINO A 30 MINUTI DI RITARDO
PASSIAMO AI CANTIERI,
DA QUESTA SERA FINO ALLE ORE 05:00 DI DOMANI 26 NOVEMBRE SULL’A1 ROMA NAPOLI E’ PREVISTA LA CHIUSURA DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI SAN CESAREO A CAUSA DI LAVORI
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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