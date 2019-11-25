Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 19:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 19:35 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON IL RACCORDO ,IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA ROMA FIUMICINO E AURELIA E A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24, RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO
MENTRE SULLA ROMA FIUMICINO, PERMANGONO CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA VIA ISACCO NEWTON E PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE RACCORDO
INCOLONNOMENTI SULLA COLOMBO TRA RACCORDO E ACILIA DIREZIONE OSTIA
SU VIA DEI CASTELLI ROMANI CODE A CAUSA DI PRECEDENTE INCIDENTE TRA VIA DELLA SOLFATARA E VIA FRATELLI BANDIERA NEI DUE SENSI
DISAGI SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
LA LINEA FL4 ROMA- VELLETRI E’ MOMENTANEAMENTE SOSPESA TRA LANUVIO E VELLETRI A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AD UN PASSAGGIO A LIVELLO .
IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZO FERROVIARIO
MENTRE L’ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI E’ TORNATA REGOLARE A SEGUITO DI UN GUASTO ALLA LINEA AD ANAGNI
I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO FINO A 40 MINUTI DI RITARDO
INOLTRE,
SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DELLA METRO C E’ IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE A SEGUITO DI UN GUASTO AD UN TRENO NEI PRESSI DI ROMA BORGHESIANA TRA GROTTE CELONI E PANTANO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
Servizio fornito da Astral