Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 19:45

25 NOVEMBRE 2019 ORE 19:35

INIZIAMO CON IL RACCORDO ,IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA ROMA FIUMICINO E AURELIA E A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E APPIA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24, RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO

MENTRE SULLA ROMA FIUMICINO, PERMANGONO CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA VIA ISACCO NEWTON E PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE RACCORDO

INCOLONNOMENTI SULLA COLOMBO TRA RACCORDO E ACILIA DIREZIONE OSTIA

SU VIA DEI CASTELLI ROMANI CODE A CAUSA DI PRECEDENTE INCIDENTE TRA VIA DELLA SOLFATARA E VIA FRATELLI BANDIERA NEI DUE SENSI

DISAGI SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

LA LINEA FL4 ROMA- VELLETRI E’ MOMENTANEAMENTE SOSPESA TRA LANUVIO E VELLETRI A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AD UN PASSAGGIO A LIVELLO .

IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZO FERROVIARIO

MENTRE L’ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI E’ TORNATA REGOLARE A SEGUITO DI UN GUASTO ALLA LINEA AD ANAGNI

I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO FINO A 40 MINUTI DI RITARDO

INOLTRE,

SOSPESA LA CIRCOLAZIONE DELLA METRO C E’ IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE A SEGUITO DI UN GUASTO AD UN TRENO NEI PRESSI DI ROMA BORGHESIANA TRA GROTTE CELONI E PANTANO

