Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 20:20 VALERIA VERNINI

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO,PERMANGONO RALLENTAMENTI

SULLA ROMA FIUMICINO TRA ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA RACCORDO E ACILIA DIREZIONE OSTIA

SU VIA APPIA CODE A TRATTI TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO NELLE DUE DIREZIONI

ANDIAMO SU VIA DI VERMICINO ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA,CODE TRA VIA ENRICO FERMI E VIA CASILINA NEI DUE SENSI

RIMANIAMO SU VIA CASILINA, CODE A TRATTI TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO IN DIREZIONE DI LAGHETTO

MENTRE SU VIA NOMENTANA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SANT’ALESSANDRO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

LA LINEA FL4 ROMA- VELLETRI E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA A SEGUITO DI UNA PRECEDENTE SOSPESIONE TRA LANUVIO E VELLETRI A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AD UN PASSAGGIO A LIVELLO .

PASSIAMO AI CANTIERI,

DA QUESTA SERA FINO ALLE ORE 05:00 DI DOMANI 26 NOVEMBRE SULL’A1 ROMA NAPOLI E’ PREVISTA LA CHIUSURA DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI SAN CESAREO A CAUSA DI LAVORI

