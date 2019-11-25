Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 25 NOVEMBRE 2019 ORE 20:20 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO,PERMANGONO RALLENTAMENTI
SULLA ROMA FIUMICINO TRA ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA RACCORDO E ACILIA DIREZIONE OSTIA
SU VIA APPIA CODE A TRATTI TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
ANDIAMO SU VIA DI VERMICINO ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA,CODE TRA VIA ENRICO FERMI E VIA CASILINA NEI DUE SENSI
RIMANIAMO SU VIA CASILINA, CODE A TRATTI TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO IN DIREZIONE DI LAGHETTO
MENTRE SU VIA NOMENTANA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SANT’ALESSANDRO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
LA LINEA FL4 ROMA- VELLETRI E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA A SEGUITO DI UNA PRECEDENTE SOSPESIONE TRA LANUVIO E VELLETRI A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AD UN PASSAGGIO A LIVELLO .
PASSIAMO AI CANTIERI,
DA QUESTA SERA FINO ALLE ORE 05:00 DI DOMANI 26 NOVEMBRE SULL’A1 ROMA NAPOLI E’ PREVISTA LA CHIUSURA DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI SAN CESAREO A CAUSA DI LAVORI
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA VALERIA VERNINI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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