Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 25 novembre 2020 ORE 08.35 FRANCESCO TITOTTO
NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI ALLUNGANO LE CODE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST, ORA DA TOR CERVARA
SULLA FLAMINIA PERMANGONO CODE TRA RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO
SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE
PASSIAMO AI MEZZI PUBBLICI,
SCIOPERO NAZIONALE COINVOLGE PERSONALE ATAC, COTRAL E FERROVIE. CORSE NON GARANTITE DALLE 8:30 ALLE 12:30
RICORDIAMO CHE FINO AL 15 APRILE 2021 VIGE L’OBBLIGO DI VIAGGIARE CON PNEUMATICI DA NEVE O DI TENERE LE CATENE DA NEVE IN AUTO SULLE STRADE INTERESSATE AL PROVVEDIMENTO
L’ELENCO E’ CONSULTABILE SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
INFINE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPRAVATE ESIGENZE
PER IL MOMENTO è TUTTO, UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral