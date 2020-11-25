Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 25 NOVEMBRE 2020 ORE 17.35 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO DA PORTONACCIO AL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.
SULLA SALARIA SI PROCEDE A RILENTO TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE DI RIETI.
MOLTO TRAFFICATA LA TIBURTINA, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA TIVOLI TERME E IL RACCORDO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO INFATTI CODE TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE ROMA.
DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO
PROSEGUIRÀ FINO ALLE 21:00 DI QUESTA SERA LO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE. NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI A LUNGA PERCORRENZA. I TRENI REGIONALI, INVECE, POSSONO SUBIRE CANCELLAZIONI, LIMITAZIONI E RITARDI; GARANTITI, COMUNQUE, I SERVIZI ESSENZIALI NELLA FASCIA ORARIA DI MAGGIORE FREQUENTAZIONE DALLE 18:00 ALLE 21:00.
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral