Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2020 ore 17:45

SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO DA PORTONACCIO AL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.

SULLA SALARIA SI PROCEDE A RILENTO TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE DI RIETI.

MOLTO TRAFFICATA LA TIBURTINA, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA TIVOLI TERME E IL RACCORDO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO INFATTI CODE TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE ROMA.

PROSEGUIRÀ FINO ALLE 21:00 DI QUESTA SERA LO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE. NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI A LUNGA PERCORRENZA. I TRENI REGIONALI, INVECE, POSSONO SUBIRE CANCELLAZIONI, LIMITAZIONI E RITARDI; GARANTITI, COMUNQUE, I SERVIZI ESSENZIALI NELLA FASCIA ORARIA DI MAGGIORE FREQUENTAZIONE DALLE 18:00 ALLE 21:00.

