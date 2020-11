Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 25 NOVEMBRE 2020 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AD ECCEZIONE DI VIA NOMENTANA, DOVE TROVIAMO CODE TRA IL RACCORDO E SANT’ALESSANDRO VERSO COLLEVERDE.

A PROPOSITO DELLA NOMENTANA, PER LAVORI È CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 14+500 E IL KM 17+000 IN DIREZIONE DI TOR LUPARA; DEVIATA LA LINEA BUS 337.

DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO

PROSEGUIRÀ FINO ALLE 21:00 DI QUESTA SERA LO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE. I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE CANCELLAZIONI, LIMITAZIONI E RITARDI, MENTRE NON SONO PREVISTE MODIFICHE PER I TRENI A LUNGA PERCORRENZA.

TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE

RICORDIAMO CHE FINO A SABATO 28 NOVEMBRE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTERÀ CHIUSA LA STAZIONE OTTAVIANO PER SOSTITUZIONE DEI QUADRI ELETTRICI.

CAMBIAMO ARGOMENTO

FINO AL 15 APRILE 2021 VIGE L’OBBLIGO DI VIAGGIARE CON PNEUMATICI DA NEVE O DI TENERE LE CATENE DA NEVE IN AUTO SULLE STRADE INTERESSATE DAL PROVVEDIMENTO.

L’ELENCO È CONSULTABILE SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE.

