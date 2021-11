Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 24 NOVEMBRE 2021 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIMME ORE DEL MATTINO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE IL MALTEMPO ANCHE IL MALTEMPO, INFATTI DA QUESTA MATTINA E PER LE PROSSIME 24-36 ORE SONO PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE E FORTI RAFFICHE DI VENTO

ORA IL DETTAGLIO SUL TRAFFICO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA

CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA

TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE

CODE SULLA CASSIA E SULLA FLAMINIA, IN ENTRAMBI I CASI DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI

SITUAZIONE IDENTICA, CODE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA E ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE

ANCHE SULLA NOMENTANA, NOMENTANA BIS E PALOMBARESE

NELL’ORDINE

DA TOR LUPARA A COLLEVERDE E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

DA COLLEVERDE ALLA ROTAOTRIA

E PER QUANTO RIGUARDA LA VIA PALOMBARESE CODE DA VIA MARCO SIMONE

TUTTO IN DIREZIONE NOMENTANA, CENTRO

RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA VIA APPIA E LA PONTINA RISPETTIVAMENTE DAL VIA DEI LAGHI A VIA DELLE CAPANNELLE

E DA POMEZIA AL RACCORDO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ.

È TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE

ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral