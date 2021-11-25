Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2021 ore 07:30

di - 25 Novembre 2021 - 7:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 24 NOVEMBRE 2021 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
    BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIMME ORE DEL MATTINO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE IL MALTEMPO ANCHE IL MALTEMPO, INFATTI DA QUESTA MATTINA E PER LE PROSSIME 24-36 ORE SONO PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
    ORA IL DETTAGLIO SUL TRAFFICO
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
    SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA
    CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA
    TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE
    CODE SULLA CASSIA E SULLA FLAMINIA, IN ENTRAMBI I CASI DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI
    SITUAZIONE IDENTICA, CODE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA E ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE
    ANCHE SULLA NOMENTANA, NOMENTANA BIS E PALOMBARESE
    NELL’ORDINE
    DA TOR LUPARA A COLLEVERDE E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
    DA COLLEVERDE ALLA ROTAOTRIA
    E PER QUANTO RIGUARDA LA VIA PALOMBARESE CODE DA VIA MARCO SIMONE
    TUTTO IN DIREZIONE NOMENTANA, CENTRO
    RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA VIA APPIA E LA PONTINA RISPETTIVAMENTE DAL VIA DEI LAGHI A VIA DELLE CAPANNELLE
    E DA POMEZIA AL RACCORDO
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ.
    È TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE
    ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home