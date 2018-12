Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 07:30

VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 07.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

RICORDIAMO CHE SULLA ROMA FIUMICINO ANCORA ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:

A ROMA OGGI IL SERVIZIO DI BUS FILOBUS TRAM METROPOLITANE, DELLA ROMA LIDO E DELLA TRATTA URBANA DELLA ROMA NORD SARA’ DALLE 8.30 ALLE 13.00 E DALLE 16.30 ALLE 21.00 LA TERMINI CENTOCELLE INVECE VIAGGERA’ DALLE 8.30 ALLE 13. NEL POMERIGGIO LE STESSE DESTINAZIONI SONO GARANTITE DALLA LINEA BUS 105

