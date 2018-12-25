Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 08:15
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VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 07.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E E BUON NATALE DA ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
RICORDIAMO CHE SULLA ROMA FIUMICINO ANCORA ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
A ROMA OGGI IL SERVIZIO DI BUS FILOBUS TRAM METROPOLITANE, DELLA ROMA LIDO E DELLA TRATTA URBANA DELLA ROMA NORD SARA’ DALLE 8.30 ALLE 13.00 E DALLE 16.30 ALLE 21.00 LA TERMINI CENTOCELLE INVECE VIAGGERA’ DALLE 8.30 ALLE 13. NEL POMERIGGIO LE STESSE DESTINAZIONI SONO GARANTITE DALLA LINEA BUS 105
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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