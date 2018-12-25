Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 09:45
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VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 9.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E E BUON NATALE DA ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO A ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE FIUMICINO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
A ROMA OGGI 25 DICEMBRE L’ORARIO DEL SERVIZIO DI BUS, TRAM, METROPOLITANE ED I SERVIZI FERROVIARI DELLA ROMA LIDO E DELLA ROMA – VITERBO SARA’ DALLE 8.30 ALLE 13.00 E DALLE 16.30 ALLE 21.00
LA TERMINI CENTOCELLE INVECE VIAGGERA’ DALLE 8.30 ALLE 13. FINO ALL’UNA, NEL POMERIGGIO LE STESSE DESTINAZIONI SARANNO GARANTITE DALLA LINEA BUS 105
DA CLAUDIO VELOCCIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE.
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