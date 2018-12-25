Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 11:30
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VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E E BUON NATALE DA ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
A CASSINO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE, ATTIVA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO, ISTITUITA ISOLA PEDONALE E CONSEGUENTE DIVIETO DI SOSTA FINO ALLE ORE 7 DI DOMANI 26 DICEMBRE NEL CENTRO CITTADINO
A VITERBO OGGI E DOMANI ATTIVI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA PER LA MANIFESTAZIONE “NATALE 2018” TRA PIAZZA ITALIA E VIA DEL PONTE NEI DUE SENSI DI MARCIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
A ROMA OGGI 25 DICEMBRE L’ORARIO DEL SERVIZIO DI BUS, TRAM, METROPOLITANE ED I SERVIZI FERROVIARI DELLA ROMA LIDO E DELLA ROMA – VITERBO SARA’ DALLE 8.30 ALLE 13.00 E DALLE 16.30 ALLE 21.00
LA TERMINI CENTOCELLE INVECE VIAGGERA’ DALLE 8.30 FINO ALL’UNA, NEL POMERIGGIO LE STESSE DESTINAZIONI SARANNO GARANTITE DALLA LINEA BUS 105
DA CLAUDIO VELOCCIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral