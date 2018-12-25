Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 12:30
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VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E E BUON NATALE DA ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA
MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA
IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI MARCO SIMOME E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE COLLEVERDE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
A ROMA OGGI 25 DICEMBRE L’ORARIO DEL SERVIZIO DI BUS, TRAM, METROPOLITANE ED I SERVIZI FERROVIARI DELLA ROMA LIDO E DELLA ROMA – VITERBO SARA’ DALLE 8.30 ALLE 13.00 E DALLE 16.30 ALLE 21.00
LA TERMINI CENTOCELLE INVECE VIAGGERA’ DALLE 8.30 FINO ALL’UNA, NEL POMERIGGIO LE STESSE DESTINAZIONI SARANNO GARANTITE DALLA LINEA BUS 105
DA CLAUDIO VELOCCIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO
Servizio fornito da Astral