Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 15:30
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VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO
BEN TROVATI E BUON NATALE DA ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
RICORDIAMO CHE SULLA ROMA FIUMICINO ANCORA ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
A ROMA OGGI IL SERVIZIO DI BUS FILOBUS TRAM METROPOLITANE, DELLA ROMA LIDO E DELLA TRATTA URBANA DELLA ROMA NORD RIPRENDERA’ 16.30 FINO ALLE 21.00. PER LA TERMINI CENTECOCELLE LE DESTINAZIONI SONO GARANTITE DALLA LINEA BUS 105
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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