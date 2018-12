Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 16:30

VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

BUON NATALE BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SUALLA A1 FIRENZE-ROMA

PER UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO AL KM 516, AL MOMENTO SONO SEGNALATE CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO, IN DIREZIONE NORD

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

A ROMA OGGI IL SERVIZIO DI BUS FILOBUS TRAM METROPOLITANE, DELLA ROMA LIDO E DELLA TRATTA URBANA DELLA ROMA NORD RIPRENDERA’ 16.30 FINO ALLE 21.00.

MENTRE LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE LE DESTINAZIONI SONO GARANTITE DALLA LINEA BUS 105

SIAMO AI LAVORI

SULLA A12 ROMA- CIVITAVECCHIA E’ CHIUSO LO SVINCOLO DI SANTA SEVERA-SANTA MARINELLA IN ENTRATA PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA

LA LIMITAZIONE E’ ATTIVA FINO ALLE 6 DEL MATTINO DEL 28 DICEMBRE

IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL CASELLO DI CIVITAVECCHIA SUD

A CERVETERI

NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE LUCI, PROFUMI E COLORI DEL NATALE 2018

PER CONSENTIRE L’ALLESTIMENTO DEL PRESEPE TRADIZIONALE

DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO INTERESSERANNO PIAZZA PAGLIUCA FINO AL 6 GENNAIO 2019

E’ TUTTO

