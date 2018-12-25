Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 17:15
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VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON NATALE BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SUALLA A1 FIRENZE-ROMA
PER UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO AL KM 516, AL MOMENTO SONO SEGNALATE CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO, IN DIREZIONE NORD
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
A ROMA OGGI IL SERVIZIO DI BUS FILOBUS TRAM METROPOLITANE, DELLA ROMA LIDO E DELLA TRATTA URBANA DELLA ROMA NORD RIPRENDERA’ 16.30 FINO ALLE 21.00.
MENTRE LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE LE DESTINAZIONI SONO GARANTITE DALLA LINEA BUS 105
SIAMO AI LAVORI
SULLA A12 ROMA- CIVITAVECCHIA E’ CHIUSO LO SVINCOLO DI SANTA SEVERA-SANTA MARINELLA IN ENTRATA PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA
LA LIMITAZIONE E’ ATTIVA FINO ALLE 6 DEL MATTINO DEL 28 DICEMBRE
IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL CASELLO DI CIVITAVECCHIA SUD
A CERVETERI
NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE LUCI, PROFUMI E COLORI DEL NATALE 2018
PER CONSENTIRE L’ALLESTIMENTO DEL PRESEPE TRADIZIONALE
DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO INTERESSERANNO PIAZZA PAGLIUCA FINO AL 6 GENNAIO 2019
E’ TUTTO
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