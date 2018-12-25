Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 17:45
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VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 GINA PANDOLFO
BUON NATALE BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA
RISOLTO L’INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO AL KM 516, IL TRAFFICO E’ REGOLARE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO, IN DIREZIONE NORD
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
A ROMA OGGI IL SERVIZIO DI BUS FILOBUS TRAM METROPOLITANE, DELLA ROMA LIDO E DELLA TRATTA URBANA DELLA ROMA NORD SARA’ ATTIVO FINO ALLE 21.00
POI DALLA MEZZANOTTE I BUS NOTTURNI SEGUIRANNO L’ORARIO CONSUETO
NORMALE ORARIO FESTIVO PER LA RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO NELLA GIORNATA DI DOMANI, SANTO STEFANO
ANCHE DOMANI SARÀ PEDONALIZZATA VIA DEI FORI IMPERIALI, CON LA DEVIAZIONE DELLE LINEE BUS 51, 75, 85, 87 E 118.
E’ TUTTO
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