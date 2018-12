Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 18:45

VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 GINA PANDOLFO

BUON NATALE BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO

PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA VIA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

SULLA VIA APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI ARICCIA E PIU’ AVANTI TRA ALBANO LAZIALE E VIA SPINABELLA, VERSO ROMA

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRENOVA, SEMPRE IN DIREZIONE ROMA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA ROMA-VITERBO L’ULTIMA CORSA DA FLAMINIO ALLE 20.00

E DA MONTEBELLO ALLE ORE 20.30

IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE ANCHE DOMANI, SANTO STEFANO

SARÀ PEDONALIZZATA VIA DEI FORI IMPERIALI, CON LA DEVIAZIONE DELLE LINEE BUS 51, 75, 85, 87 E 118.

E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral