Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 18:45
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VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 GINA PANDOLFO
BUON NATALE BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO
PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA VIA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
SULLA VIA APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI ARICCIA E PIU’ AVANTI TRA ALBANO LAZIALE E VIA SPINABELLA, VERSO ROMA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRENOVA, SEMPRE IN DIREZIONE ROMA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA ROMA-VITERBO L’ULTIMA CORSA DA FLAMINIO ALLE 20.00
E DA MONTEBELLO ALLE ORE 20.30
IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE ANCHE DOMANI, SANTO STEFANO
SARÀ PEDONALIZZATA VIA DEI FORI IMPERIALI, CON LA DEVIAZIONE DELLE LINEE BUS 51, 75, 85, 87 E 118.
E’ TUTTO
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