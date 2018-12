Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 19:45

VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 GINA PANDOLFO

INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO

CONTINUA A MANTENERESI TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO

MENTRE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRATA A ROMA SU AURELIA E CASSIA

RISPETTIVAMENTE

DAL RACCORDO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA

E TRA LA STORTA E LA GIUSTINANA

SULLA TANGENZIALE EST RICORDIAMO CHE E’ CHIUSA MA SOLTANTO PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SAN GIOVANNI

LA RAMPA CHE CONSENTE L’INGRESSO SULLA A24 ROMA-L’AQUILA

LA CAUSA UN MURO PERICOLANTE

IL TRASPORTO PUBBLICO

IL SERVIZIO DI BUS, TRAM, METROPOLITANE,

E IL SERVIZIO DELLA TRATTA URBANA DELLA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO HA RIPRESO ALLE 16.30 MA SI CONCLUDERÀ ALLE 21

LA TERMINI-CENTOCELLE, INVECE, HA CONCLUSO IL SUO SERVIZIO ALLE 13,

LE MEDESIME FERMATE SONO, IN OGNI CASO, GARANTITE DALLA LINEA BUS 105

DALLE ORE 24 SERVIZIO REGOLARE PER LE LINEE NOTTURNE

CI FERMIAMO QUI APPUNTAMENTO A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

ASTRALINFOMOBILITA’ AUGURA A TUTTI UN SERENO NATALE

Servizio fornito da Astral