Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 20:30
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VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
AUGURI E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
CONTINUA A MANTENERESI TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO
MENTRE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRATA A ROMA SU AURELIA E CASSIA
RISPETTIVAMENTE
DAL RACCORDO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA
E TRA LA STORTA E LA GIUSTINANA
SULLA TANGENZIALE EST RICORDIAMO CHE E’ CHIUSA MA SOLTANTO PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SAN GIOVANNI
LA RAMPA CHE CONSENTE L’INGRESSO SULLA A24 ROMA-L’AQUILA
LA CAUSA UN MURO PERICOLANTE
IL TRASPORTO PUBBLICO
IL SERVIZIO DI BUS, TRAM, METROPOLITANE,
E IL SERVIZIO DELLA TRATTA URBANA DELLA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO HA RIPRESO ALLE 16.30 MA SI CONCLUDERÀ ALLE 21
LA TERMINI-CENTOCELLE, INVECE, HA CONCLUSO IL SUO SERVIZIO ALLE 13,
LE MEDESIME FERMATE SONO, IN OGNI CASO, GARANTITE DALLA LINEA BUS 105
DALLE ORE 24 SERVIZIO REGOLARE PER LE LINEE NOTTURNE
CI FERMIAMO QUI APPUNTAMENTO A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
ASTRALINFOMOBILITA’ AUGURA A TUTTI UN SERENO NATALE
Servizio fornito da Astral