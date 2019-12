Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 25 DICEMBRE 2019 ORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA

BUON NATALE E BEN TROVATI ALL'APPUNTAMENTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NON SI SEGNALANO DISAGI SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

TUTTAVIA A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CARATTERIZZATO I GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE PER FRANA LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1 E IL KM 4 NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA, E LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 16 E 22, IN QUESTO CASO CI TROVIAMO NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE DAL KM 18 E IL 21 CIRCA NEL COMUNE DI CASTEL FORTE.

PER CADUTA ALBERI CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA TRA I KM 63 E 95, SIAMO TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE LA LINEA LENTA ROMA – FIRENZE RISULTA RALLENTATA PER DANNI CAUSATI DALLE CODIZIONI METEO DEL GIORNI SCORSI

PER IL TRASPORTO MARITTIMO SEGNALIAMO CHE LA CORSA NAVE PONZA-FORMIA DELLE ORE 14:30 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 16:00

DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E' TUTTO

